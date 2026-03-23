$43.820.1450.680.17
ГУР підтвердило уламки "Ланцета" під час атаки рф у центрі Києва і розкрило деталі його "начинки"

Київ • УНН

 • 3110 перегляди

Розвідка ідентифікувала 62 іноземні компоненти у ворожих БпЛА та оприлюднила їхні 3D-моделі. За її даними, росія використовує західні модулі ШІ для модернізації зброї.

ГУР підтвердило уламки "Ланцета" під час атаки рф у центрі Києва і розкрило деталі його "начинки"
фото ілюстративне

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що рештки російського дрона, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як "ланцет", і оприлюднило детальну інформацію про ворожі баражуючі боєприпаси "ланцет" та "скальпель", пише УНН.

ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднило інтерактивні 3D-моделі, складові та електронні компоненти російських баражуючих боєприпасів "ланцет" і "скальпель", а також дані про підприємства, що залучені до їх виробництва.

"ланцет" (відомий як "изделие-51") - один із найбільш застосовуваних ударних БпЛА противника виробництва Zala Aero Group, пов’язаної з концерном "калашніков".

Рештки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як "ланцет", що може свідчити про модернізацію противником цього засобу ураження, основним призначенням якого раніше було ураження транспортних засобів, техніки та вогневих позицій на тактичній та оперативній глибинах

- повідомили у ГУР.

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 "Ланцетів" на Київ - "Флеш" розповів деталі появи уламків у центрі столиці17.03.26, 14:44 • 4682 перегляди

"скальпель" - менш відомий виріб розробки конструкторського бюро "восток", який через Х-подібну конструкцію крил називають "меншим братом" "ланцета", вказали у розвідці.

Обидва БпЛА, як повідомляється, наводяться оператором у режимі реального часу, однак в "ланцеті" противник намагається впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту, зокрема рішень на базі Nvidia Jetson. Подібні технології раніше виявляли і в інших БпЛА противника – V2U, зазначили у ГУР.

"Загалом у межах оновлення ідентифіковано 62 електронні компоненти у складі "ланцета" та "скальпеля". Більшість із них мають іноземне походження - передусім зі США, а також зі Швейцарії та КНР", - повідомили у ГУР.

У ГУР наголосили: "Попри дію санкцій, росія зберігає доступ до критично важливих технологій і продовжує вдосконалювати власне озброєння. Для неї залишається доступною навіть така технологічна продукція, як модулі для рішень на основі штучного інтелекту".

У розвідці зауважили, що "подібний модуль також був ідентифікований у безпілотнику "ґєрань-2" серії MS іранського виробництва, що є свідченням спільної роботи рф та Ірану з їх модернізації".

"Застосовані сьогодні проти України технології становлять потенційну загрозу й для інших регіонів світу", - наголосили у ГУР. І вказали, що публікація таких даних покликана сприяти посиленню санкційного тиску та обмеженню доступу агресора до сучасних технологій.

Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю16.03.26, 15:54 • 77058 переглядiв

Юлія Шрамко

