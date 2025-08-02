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Губернатор воронежской области рф получил подозрение от Украины: в чем его обвиняют

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Украинские правоохранители объявили подозрение губернатору воронежской области рф александру гусеву. Его обвиняют в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.

Губернатор воронежской области рф получил подозрение от Украины: в чем его обвиняют

Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении губернатору российской воронежской области александру гусеву. Его подозревают в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным правоохранителей, чиновник финансово и материально обеспечивал военнослужащих российской армии, которые ведут боевые действия против ВСУ на территории Украины.

Он организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства воронежской области рф для лиц, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины

– сообщили в Офисе генерального прокурора.

С октября 2022 года гусев находится под санкциями Украины. В 2022-2023 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии.

Действия гусева подпадают под ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум российским военнослужащим за убийства и жестокое обращение с мирными жителями Бучи Киевской области.

Евгений Устименко

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