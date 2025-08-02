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Губернатор воронезької області рф отримав підозру від України: у чому його звинувачують

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Українські правоохоронці оголосили підозру губернатору воронезької області рф олександру гусєву. Його звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну кордонів України.

Губернатор воронезької області рф отримав підозру від України: у чому його звинувачують

Правоохоронні органи України оголосили про підозру губернатору російської воронезької області олександру гусєву. Його підозрюють у фінансуванні вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними правоохоронців, чиновник фінансово та матеріально забезпечував військовослужбовців російської армії, які ведуть бойові дії проти ЗСУ на території України.

Він організував передачу квадрокоптерів, портативних радіостанцій, генераторів, автомобілів, приладів нічного бачення, а також забезпечив виділення коштів з резервного фонду уряду воронезької області рф для осіб, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України

– повідомили в Офісі генерального прокурора.

З жовтня 2022 року гусєв перебуває під санкціями України. У 2022-2023 роках його включили до санкційних списків США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії.

Дії гусєва підпадають під ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

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Євген Устименко

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