Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщило об отмене графиков почасовых отключений электроэнергии, но прогнозирует их возвращение с 16:00 до 22:00. Новые обесточивания зафиксированы в нескольких областях из-за атак РФ, самая сложная ситуация в Донецкой области.
Графики почасовых отключений электроэнергии отменены, их возвращение прогнозируется с 16:00 до 22:00, из-за атак рф есть новые обесточивания в нескольких областях, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Из-за вражеских атак на энергетические объекты есть новые обесточивания в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как указано, на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Благодаря проведенным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления – с 16:00 до 22:00
Об изменениях в энергоснабжении советуют узнавать на страницах облэнерго.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в министерстве.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сказано в сообщении.
