08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф
3 листопада, 00:53
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові
3 листопада, 02:23
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп
3 листопада, 02:46
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
3 листопада, 03:22
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
04:21
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
08:40
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
07:42
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
2 листопада, 10:54
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60774 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
2 листопада, 08:00
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 60012 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 07:00
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 119270 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Джон Гілі
Чарльз ІІІ
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
2 листопада, 15:41
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 08:30
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
31 жовтня, 11:19
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго

Київ • УНН

 08:09

Міненерго повідомило про скасування графіків погодинних відключень електроенергії, але прогнозує їх повернення з 16:00 до 22:00. Нові знеструмлення зафіксовані в кількох областях через атаки рф, найскладніша ситуація на Донеччині.

Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго

Графіки погодинних відключень електроенергії скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00, через атаки рф є нові знеструмлення в кількох областях, повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00

- повідомили у Міненерго.

Про зміни в енергопостачанні радять дізнаватися на сторінках обленерго.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у міністерстві.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.

рф атакувала Дніпро ракетами та Миколаїв дронами: є пошкодження і знеструмлення
03.11.25, 08:38

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Міністерство енергетики України