Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго

Міненерго повідомило про скасування графіків погодинних відключень електроенергії, але прогнозує їх повернення з 16:00 до 22:00. Нові знеструмлення зафіксовані в кількох областях через атаки рф, найскладніша ситуація на Донеччині.
"Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00
Про зміни в енергопостачанні радять дізнаватися на сторінках обленерго.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у міністерстві.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.
