Готовимся к первым переговорам с новым канцлером Германии - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о подготовке к переговорам с новым канцлером Германии. Он подчеркнул важность поддержки Германии, особенно в ПВО и финансовой стабильности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к первым переговорам с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом Глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.
Я приветствую избрание нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Германия является одним из ключевых наших друзей, реально один из лидеров в поддержке Украины. Это касается прежде всего ПВО – больше всего систем "Петриот" и "Айрисов" как для одной страны дала именно Германия. Это тысячи спасенных жизней. Также Германия является лидером в помощи нашей финансовой устойчивости
Президент подчеркнул, что Украина очень ценит сотрудничество с Германией.
Мы готовимся к первым переговорам с господином канцлером. У нас с ним есть вещи, которые смогут экономически усилить обе наши страны и дать больше безопасности на десятилетия. Ждем встречи. Я желаю успеха на должности
Президент отметил, что в целом ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии.
Мы готовим решения и готовим новые пакеты поддержки. Мы готовим новые шаги давления на россию ради того, чтобы защитить наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной!
Зеленский отреагировал на избрание Мерца канцлером Германии06.05.25, 18:28 • 8458 просмотров
Дополнение
Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. Лидер ХДС получил 325 голосов. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).