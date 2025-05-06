Готовимся к первым переговорам с новым канцлером Германии - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к первым переговорам с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом Глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Я приветствую избрание нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Германия является одним из ключевых наших друзей, реально один из лидеров в поддержке Украины. Это касается прежде всего ПВО – больше всего систем "Петриот" и "Айрисов" как для одной страны дала именно Германия. Это тысячи спасенных жизней. Также Германия является лидером в помощи нашей финансовой устойчивости

Президент подчеркнул, что Украина очень ценит сотрудничество с Германией.

Мы готовимся к первым переговорам с господином канцлером. У нас с ним есть вещи, которые смогут экономически усилить обе наши страны и дать больше безопасности на десятилетия. Ждем встречи. Я желаю успеха на должности

Президент отметил, что в целом ближайшие недели должны быть очень активными для Украины в дипломатии.

Мы готовим решения и готовим новые пакеты поддержки. Мы готовим новые шаги давления на россию ради того, чтобы защитить наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной!