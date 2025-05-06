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Готуємося до перших перемовин із новим канцлером Німеччини - Зеленський

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Зеленський заявив про підготовку до переговорів з новим канцлером Німеччини. Він наголосив на важливості підтримки Німеччини, особливо в ППО та фінансовій стабільності.

Готуємося до перших перемовин із новим канцлером Німеччини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до перших перемовин з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це Глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально один із лідерів у підтримці України. Це стосується передусім ППО – найбільше систем "Петріот" та "Айрісів" як для однієї країни дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансовій стійкості 

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує співпрацю з Німеччиною.

Ми готуємося до перших перемовин із паном канцлером. У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді 

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії.

Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною! 

- сказав Зеленський.

Зеленський відреагував на обрання Мерца канцлером Німеччини06.05.25, 18:28 • 8502 перегляди

Доповнення

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. Лідер ХДС отримав 325 голосів. Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРГ. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
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Німеччина
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