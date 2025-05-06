Готуємося до перших перемовин із новим канцлером Німеччини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до перших перемовин з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це Глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально один із лідерів у підтримці України. Це стосується передусім ППО – найбільше систем "Петріот" та "Айрісів" як для однієї країни дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансовій стійкості

Президент наголосив, що Україна дуже цінує співпрацю з Німеччиною.

Ми готуємося до перших перемовин із паном канцлером. У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді

Президент зазначив, що загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії.

Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною!