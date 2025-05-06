Зеленський відреагував на обрання Мерца канцлером Німеччини
Київ • УНН
Президент України привітав Фрідріха Мерца та подякував за підтримку України. Зеленський висловив сподівання на лідерство Німеччини в європейських справах.
Президент України привітав нового федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з обранням та подякував його за підтримку України. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Х передає УНН.
Щиро вітаю Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером Німеччини. Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Ваша допомога врятувала тисячі й тисячі українських життів
Президент України додав, що українці сподіваються на те, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і буде лідирувати в європейських та трансатлантичних справах.
Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності. Бажаю вам, пане канцлере, успіхів на вашому шляху
Нагадаємо
Бундестаг обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. Лідер ХДС отримав 325 голосів. Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРГ. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ).