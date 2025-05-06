Зеленский отреагировал на избрание Мерца канцлером Германии
Киев • УНН
Президент Украины поздравил Фридриха Мерца и поблагодарил за поддержку Украины. Зеленский выразил надежду на лидерство Германии в европейских делах.
Президент Украины поздравил нового федерального канцлера Германии Фридриха Мерца с избранием и поблагодарил его за поддержку Украины. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Х передает УНН.
Искренне поздравляю Фридриха Мерца с избранием Федеральным канцлером Германии. Украина глубоко благодарна за поддержку Германии и ее народа. Ваша помощь спасла тысячи и тысячи украинских жизней
Президент Украины добавил, что украинцы надеются на то, что Германия будет становиться еще сильнее и будет лидировать в европейских и трансатлантических делах.
Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства. Желаю вам, господин канцлер, успехов на вашем пути
Напомним
Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. Лидер ХДС получил 325 голосов. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).