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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Киев  •  УНН

3 мая 2024, 03:42  •  7365 просмотра

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США планируют ввести новые санкции против организаций, которые способствуют торговле оружием и нефтью между Россией и Северной Кореей, до конца месяца в координации с такими союзниками, как ЕС, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками работают над новыми санкциями в ответ на поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает УНН.

Детали

США будут продолжать вводить санкции против тех, кто занимается содействием поставкам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР

отметил чиновник.

По словам Миллера, США могут объявить о новых санкциях до конца месяца. Соответствующую работу в этом направлении Вашингтон ведет со странами Европейского Союза, Великобританией, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

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Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
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