Госдеп США пообещал новые санкции за сотрудничество России и КНДР

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками работают над новыми санкциями в ответ на поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает УНН.

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США будут продолжать вводить санкции против тех, кто занимается содействием поставкам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР отметил чиновник.

По словам Миллера, США могут объявить о новых санкциях до конца месяца. Соответствующую работу в этом направлении Вашингтон ведет со странами Европейского Союза, Великобританией, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

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