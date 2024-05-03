Держдеп США пообіцяв нові санкції за співпрацю Росії та КНДР
Київ • УНН
США планують запровадити нові санкції проти організацій, які сприяють торгівлі зброєю і нафтою між Росією і Північною Кореєю, до кінця місяця в координації з такими союзниками, як ЄС, Великобританія, Японія, Австралія, Нова Зеландія і Південна Корея.
Сполучені Штати Америки разом із союзниками працюють над новими санкціями у відповідь на постачання зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР. Про це під час брифінгу заявив керівник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер, передає УНН.
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США продовжуватимуть запроваджувати санкції проти тих, хто займається сприянням постачанню зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР
За словами Міллера, США можуть оголосити про нові санкції до кінця місяця. Відповідну роботу у цьому напрямі Вашингтон веде з країнами Європейського Союзу, Великобританією, Японією, Австралією, Новою Зеландією та Південною Кореєю.
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