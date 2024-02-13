Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"

Министр обороны Ллойд Остин, которого госпитализировали в воскресенье после лечения рака простаты, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится 14 февраля. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

"Врачи министра обороны США Ллойда Остина выражают оптимизм, что он сможет вернуться к выполнению своих обычных обязанностей во вторник, а на следующий день принять участие в критически важной встрече по Украине, несмотря на вторую экстренную госпитализацию после лечения рака простаты", - сообщает издание.

Отмечается, что Остин прошел нехирургическую процедуру под общим наркозом и ночью будет находиться под пристальным наблюдением. Врачи Остина ожидают "успешного выздоровления".

"70-летний Остин должен был вылететь в Брюссель во вторник на личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, а также на встречу министров обороны стран НАТО. Но Пентагон отменил эти планы в понедельник и объявил, что встреча по Украине теперь состоится в виртуальном режиме", - добавляет издание.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин был в воскресенье доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на насущные проблемы урологического характера.

Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля.