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Глава Пентагону Остін, якого напередодні госпіталізували, візьме участь засіданні “Рамштайну”

Глава Пентагону Остін, якого напередодні госпіталізували, візьме участь засіданні “Рамштайну”

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін візьме віртуальну участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 14 лютого після проходження медичної процедури.

Міністр оборони Ллойд Остін, якого госпіталізували у неділю після лікування раку простати, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться 14 лютого. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

"Лікарі міністра оборони США Ллойда Остіна висловлюють оптимізм, що він зможе повернутись до виконання своїх звичайних обов’язків у вівторок, а наступного дня взяти участь у критично важливій зустрічі щодо України, незважаючи на другу екстрену госпіталізацію після лікування раку простати", - повідомляє видання.

Зазначається, що Остін пройшов нехірургічну процедуру під загальним наркозом і вночі перебуватиме під пильним наглядом. Лікарі Остіна очікують на "успішне одужання".

"70-річний Остін мав вилетіти до Брюсселя у вівторок на особисте засідання Контактної групи з питань оборони України, а також на зустріч міністрів оборони країн НАТО. Але Пентагон скасував ці плани в понеділок і оголосив, що зустріч щодо України тепер відбудеться у віртуальному режимі", - додає видання.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін був у неділю доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на нагальні проблеми урологічного характеру.

Ллойд Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс.

Дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.

Павло Башинський

Павло Башинський

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holos-amerykyГолос Америки
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
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