Глава Пентагону Остін, якого напередодні госпіталізували, візьме участь засіданні “Рамштайну”
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін візьме віртуальну участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 14 лютого після проходження медичної процедури.
Міністр оборони Ллойд Остін, якого госпіталізували у неділю після лікування раку простати, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться 14 лютого. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
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"Лікарі міністра оборони США Ллойда Остіна висловлюють оптимізм, що він зможе повернутись до виконання своїх звичайних обов’язків у вівторок, а наступного дня взяти участь у критично важливій зустрічі щодо України, незважаючи на другу екстрену госпіталізацію після лікування раку простати", - повідомляє видання.
Зазначається, що Остін пройшов нехірургічну процедуру під загальним наркозом і вночі перебуватиме під пильним наглядом. Лікарі Остіна очікують на "успішне одужання".
"70-річний Остін мав вилетіти до Брюсселя у вівторок на особисте засідання Контактної групи з питань оборони України, а також на зустріч міністрів оборони країн НАТО. Але Пентагон скасував ці плани в понеділок і оголосив, що зустріч щодо України тепер відбудеться у віртуальному режимі", - додає видання.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін був у неділю доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на нагальні проблеми урологічного характеру.
Ллойд Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс.
Дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.