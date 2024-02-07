Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 14 лютого
Київ • УНН
Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу підтримку України в умовах війни з росією.
Дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого. Про це йдеться в пресрелізі на сайті НАТО, передає УНН.
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"14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США", - йдеться в пресрелізі.
Також зазначається, що міністри країн Альянсу проведуть зустріч в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Наразі невідомо, які питання будуть розглядатися на зустрічі, а лише вказується, що "детальна медіа-програма зустрічі міністрів оборони НАТО буде доступна ближче до події".
Нагадаємо
Попередня 18-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулась в онлайн-форматі 23 січня.
Під час засідання міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив відданість країни підтримці боротьби України за свободу.
Також Остін закликав контактну групу у форматі "Рамштайн" надати Україні додаткові наземні системи протиповітряної оборони та перехоплювачі на тлі триваючої війни з рф.