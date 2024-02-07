Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля

Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО, передает УНН.

Детали

"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое принимают США", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что министры стран Альянса проведут встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Пока неизвестно, какие вопросы будут рассматриваться на встрече, а лишь указывается, что "подробная медиа-программа встречи министров обороны НАТО будет доступна ближе к событию".

Напомним

Предыдущая 18-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате 23 января.

Во время заседания министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу.

Также Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.