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Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля

Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 17:37  •  12641 просмотра

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Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях войны с россией.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО, передает УНН.

Детали

"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое принимают США", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что министры стран Альянса проведут встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Пока неизвестно, какие вопросы будут рассматриваться на встрече, а лишь указывается, что "подробная медиа-программа встречи министров обороны НАТО будет доступна ближе к событию".

Напомним

Предыдущая 18-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате 23 января.

Во время заседания министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу.

Также Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитикаНовости Бизнеса
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
natoNATO
lloid-ostinЛлойд Остин
bryusselБрюссель
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 14 лютого
The next meeting of Ramstein will be held on February 14
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