Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля
Киев • УНН
Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях войны с россией.
Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО, передает УНН.
Детали
"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое принимают США", - говорится в пресс-релизе.
Также отмечается, что министры стран Альянса проведут встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Пока неизвестно, какие вопросы будут рассматриваться на встрече, а лишь указывается, что "подробная медиа-программа встречи министров обороны НАТО будет доступна ближе к событию".
Напомним
Предыдущая 18-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате 23 января.
Во время заседания министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу.
Также Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.
Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля
Девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях войны с россией.
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