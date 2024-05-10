Глава Офиса по санкциям Госдепа США посетит Грузию в ближайшие дни - СМИ

Глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен в ближайшие дни посетит Грузию. Эту информацию IPN подтвердили в посольстве США в Грузии, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Больше конкретных деталей пока не сообщают.

Ранее телекомпания "Пирвели" сообщила, что Джим О'Брайен будет в Грузии в понедельник вечером. По их информации, уже запланирована встреча с оппозицией.

Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.