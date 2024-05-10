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Глава Офісу щодо санкцій Держдепу США відвідає Грузію найближчими днями - ЗМІ

Глава Офісу щодо санкцій Держдепу США відвідає Грузію найближчими днями - ЗМІ

Київ • УНН

 • 29228 перегляди

Джим О'Брайен, керівник Управління з координації санкцій Державного департаменту США, найближчими днями відвідає Грузію, щоб зустрітися з опозицією на тлі триваючих протестів проти суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу".

Глава Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США Джим О'Браєн найближчими днями відвідає Грузію. Цю інформацію IPN підтвердили в посольстві США в Грузії, передає УНН із посиланням на Грузія Online.

Більше конкретних деталей наразі не повідомляють.

Раніше телекомпанія "Пірвелі" повідомила, що Джим О'Брайєн буде в Грузії в понеділок увечері. За їхньою інформацією, вже запланована зустріч із опозицією.

Голова парламенту Грузії відмовився зустрічатися із делегацією ЄС10.05.24, 18:35 • 27388 переглядiв

Контекст 

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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