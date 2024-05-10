Глава Офісу щодо санкцій Держдепу США відвідає Грузію найближчими днями - ЗМІ
Київ • УНН
Джим О'Брайен, керівник Управління з координації санкцій Державного департаменту США, найближчими днями відвідає Грузію, щоб зустрітися з опозицією на тлі триваючих протестів проти суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу".
Глава Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США Джим О'Браєн найближчими днями відвідає Грузію. Цю інформацію IPN підтвердили в посольстві США в Грузії, передає УНН із посиланням на Грузія Online.
Більше конкретних деталей наразі не повідомляють.
Раніше телекомпанія "Пірвелі" повідомила, що Джим О'Брайєн буде в Грузії в понеділок увечері. За їхньою інформацією, вже запланована зустріч із опозицією.
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Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.