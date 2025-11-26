$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия выделит Украине 170 млн евро на зимнюю помощь – Мерц

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Германия объявила о зимней помощи Украине в размере 170 миллионов евро, а также об усилении военной поддержки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что общая сумма помощи Германии Украине достигла 11,5 миллиарда евро.

Германия объявила о дополнительной зимней помощи Украине в размере 170 миллионов евро, а также об усилении военной поддержки. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге в среду, когда обсуждался федеральный бюджет на 2026 год, пишет УНН.

Подробности

Мерц подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "на очень высоком уровне".  

Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – Зеленский18.11.25, 21:06 • 53372 просмотра

Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины... Путин должен осознать, что у него нет ни единого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка 

– отметил канцлер.

Новая помощь направлена на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов и поддержку инфраструктуры страны в предстоящий зимний период.

Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц20.11.25, 07:15 • 20825 просмотров

Степан Гафтко

