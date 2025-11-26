Германия выделит Украине 170 млн евро на зимнюю помощь – Мерц
Германия объявила о зимней помощи Украине в размере 170 миллионов евро, а также об усилении военной поддержки. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что общая сумма помощи Германии Украине достигла 11,5 миллиарда евро.
Германия объявила о дополнительной зимней помощи Украине в размере 170 миллионов евро, а также об усилении военной поддержки. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге в среду, когда обсуждался федеральный бюджет на 2026 год, пишет УНН.
Мерц подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "на очень высоком уровне".
Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины... Путин должен осознать, что у него нет ни единого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка
Новая помощь направлена на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов и поддержку инфраструктуры страны в предстоящий зимний период.
