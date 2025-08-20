Генштаб: горячее всего на фронте сегодня - на Лиманском направлении

Наибольшее количество атак сегодня зафиксировано на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 августа, после сообщений Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об усилении давления врага на этом направлении на севере Донетчины, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 71 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали населенные пункты Старая Гута, Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Толстодубово, Бобылевка, Уланово, Белая Береза, Бояро-Лежачи Сумской области. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Старая Гута Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла 8 ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 124 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 11 из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Катериновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении Купянска.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 24 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка. Сейчас продолжаются шесть боевых столкновений.

На Сиверском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении наши защитники отбили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в сторону Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Камышевахи, Январского и Новогригоровки, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Бургунка, Николаевка, Львово, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений.

