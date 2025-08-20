Генштаб: горячее всего на фронте сегодня - на Лиманском направлении

$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 18779 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 19239 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 34148 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 126003 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 48843 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 47005 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 45734 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 177912 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 148327 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 129670 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
20 августа, 07:31
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
20 августа, 07:40
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52
Эксклюзив
20 августа, 08:52 • 25666 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
12:11
Генштаб: горячее всего на фронте сегодня - на Лиманском направлении

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 71 боевом столкновении за сутки, больше всего атак зафиксировано на Лиманском направлении. Враг усилил давление на севере Донетчины, авиация нанесла удары по Сумщине и на Запорожье.

Генштаб: горячее всего на фронте сегодня - на Лиманском направлении

Наибольшее количество атак сегодня зафиксировано на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 августа, после сообщений Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об усилении давления врага на этом направлении на севере Донетчины, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 71

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали населенные пункты Старая Гута, Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Толстодубово, Бобылевка, Уланово, Белая Береза, Бояро-Лежачи Сумской области. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Старая Гута Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла 8 ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 124 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 11 из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Катериновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении Купянска.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 24 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка. Сейчас продолжаются шесть боевых столкновений.

На Сиверском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении наши защитники отбили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в сторону Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Камышевахи, Январского и Новогригоровки, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Бургунка, Николаевка, Львово, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб20.08.25, 07:52 • 2978 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Курская область
Донецкая область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Гуляйполе
Торецк
Александр Сырский
Украина
Купянск