Генштаб: найгарячіший на фронті сьогодні - Лиманський напрямок

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 18914 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19377 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34333 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126425 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48990 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47113 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45830 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178128 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148427 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129745 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.9м/с
38%
744мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 12272 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18916 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34334 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126432 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178136 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 8038 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6940 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 9000 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26127 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37442 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Генштаб: найгарячіший на фронті сьогодні - Лиманський напрямок

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 71 бойове зіткнення за добу, найбільше атак зафіксовано на Лиманському напрямку. Ворог посилив тиск на півночі Донеччини, авіація завдала ударів по Сумщині та Запоріжжю.

Генштаб: найгарячіший на фронті сьогодні - Лиманський напрямок

Найбільше атак сьогодні зафіксовано на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 20 серпня, після повідомлень Головкома ЗСУ Олександра Сирського про посилення тиску ворога на цьому напрямку на півночі Донеччини, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 71

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Стара Гута, Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Товстодубове, Бобилівка, Уланове, Біла Береза, Бояро-Лежачі Сумської області. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Стара Гута Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала 8 ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 124 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 11 з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Катеринівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 24 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Бургунка, Миколаївка, Львове, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів.

920 солдатів та 50 артсистем за добу: війська рф зазнали значних втрат за добу - Генштаб20.08.25, 07:52 • 2978 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Курська область
Донецька область
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Лиман (місто)
Збройні сили України
Херсонська область
Гуляйполе
Торецьк
Олександр Сирський
Україна
Куп'янськ