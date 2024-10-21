Генштаб: почти треть боев - на Кураховском направлении, враг сосредотачивался в районе Селидово

На фронте за прошедшие сутки произошло 197 боев, больше всего - на Кураховском направлении, на Покровском направлении враг сосредотачивался в районах Селидово и Проминя, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 21 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 197 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 78 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 136 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1424 дронов-камикадзе.

Четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, как отмечается, нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два пункта управления БпЛА, одно средство ПВО, одна артиллерийская система и еще два важных объекта врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил безуспешные наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло двенадцати. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

Одна атака неподалеку от Ивано-Дарьевки отбита Силами обороны на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

46 атак, такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово и Проминя, где состоялось соответственно 22 и 9 боестолкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Одиннадцать атак противника остановлено нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Новоукраинки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения трижды пытались продвинуться в районе Работино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 41 авиаудар, применив 72 управляемые авиабомбы", - указали в Генштабе.

Враг потерял 1710 военных и 24 танка - Генштаб