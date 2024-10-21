Генштаб: майже третина боїв - на Курахівському напрямку, ворог зосереджувався у районі Селидового

На фронті минулої доби сталося 197 боїв, найбільше - на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку ворог зосереджувався у районах Селидового та Променя, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 21 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 136 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1424 дронів-камікадзе.

Чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, як зазначається, завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два пункти управління БпЛА, один засіб ППО, одну артилерійську систему та ще два важливих об'єкти ворога.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

Одну атаку неподалік Івано-Дар’ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби", - вказали у Генштабі.

Ворог втратив 1710 військових та 24 танки - Генштаб