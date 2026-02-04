Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 110 боев, враг применил 3875 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг применил 3875 дронов-камикадзе и совершил 2995 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 57 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 3875 дронов-камикадзе и совершил 2995 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора. Украинские подразделения отбили четыре атаки российских захватчиков.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, враг осуществлял наступательные действия в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении наши защитники отбивали восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки и Резниковки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две наступательные действия в районе Васюковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и Софиевка. Один бой продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Вольного. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 17 оккупантов и ранили 18; уничтожили одну артиллерийскую систему, уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, три единицы автомобильного и две единицы специального транспорта, также поражен один танк, одну артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной, одну единицу специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в районах Зеленого Гая и Сосновки. Противник нанес авиаудар по Покровскому.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 16 атак оккупантов в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Четыре боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Зеленое, Железнодорожное, Чаривное, Воздвижевка и Верхняя Терса.

На Ореховском направлении противник осуществлял одну наступательную операцию в районе Степногорска.

Враг нанес авиаудар по Камышевахе.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по Отрадокаменке.

