Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 110 боев, враг применил 3875 дронов-камикадзе

20:17 • 886 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 2726 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 5082 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10413 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13372 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12499 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 12403 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19064 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25834 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19791 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 30460 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 10144 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto4 февраля, 13:46 • 17798 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto4 февраля, 14:18 • 10725 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ4 февраля, 14:49 • 11482 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 30607 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 61951 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 62657 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 101793 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 109795 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Объединенные Арабские Эмираты
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo19:58 • 612 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 2050 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 4328 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 4496 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 6022 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 110 боев, враг применил 3875 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг применил 3875 дронов-камикадзе и совершил 2995 обстрелов.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 110 боев, враг применил 3875 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг применил 3875 дронов-камикадзе и совершил 2995 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 57 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 3875 дронов-камикадзе и совершил 2995 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора. Украинские подразделения отбили четыре атаки российских захватчиков.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, враг осуществлял наступательные действия в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении наши защитники отбивали восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки и Резниковки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две наступательные действия в районе Васюковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и Софиевка. Один бой продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в направлении Вольного. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 17 оккупантов и ранили 18; уничтожили одну артиллерийскую систему, уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, три единицы автомобильного и две единицы специального транспорта, также поражен один танк, одну артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной, одну единицу специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в районах Зеленого Гая и Сосновки. Противник нанес авиаудар по Покровскому.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 16 атак оккупантов в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Четыре боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Зеленое, Железнодорожное, Чаривное, Воздвижевка и Верхняя Терса.

На Ореховском направлении противник осуществлял одну наступательную операцию в районе Степногорска.

Враг нанес авиаудар по Камышевахе.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по Отрадокаменке.

россияне 224 раза применили химические вещества против Украины за январь 2026 года - Генштаб04.02.26, 11:59 • 3326 просмотров

Павел Башинский

Война в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Запорожье
Купянск