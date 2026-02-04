Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 110 боїв, ворог 3875 дронів-камікадзе

$43.190.22
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 2720 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 5080 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10412 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13370 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12499 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12402 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19064 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25834 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19791 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30459 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 10144 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto4 лютого, 13:46 • 17798 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto4 лютого, 14:18 • 10725 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ4 лютого, 14:49 • 11482 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30603 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 61950 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 62656 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 101793 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 109793 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 610 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 2046 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 4326 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 4494 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 6022 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 110 боїв, ворог 3875 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 14 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Ворог застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 110 боїв, ворог 3875 дронів-камікадзе

З початку доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Ворог застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив  75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили чотири атаки російських загарбників.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог здійснював наступальні дії у бік Куп’янська. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали вісім спроб окупантів просунутися вперед, в районах Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки й Різниківки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили дві наступальні дії в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка. Один бій триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 17 окупантів та поранили 18; знищили одну артилерійську систему, знищили 32 безпілотні літальні апарати, три одиниці автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту, також уражено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Зеленого Гаю та Соснівки. Противник завдав авіаудару по Покровському.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Чотири боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка та Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська.

Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну  наступальну дію та завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

росіяни 224 рази застосували хімічні речовини проти України за січень 2026 року - Генштаб04.02.26, 11:59 • 3326 переглядiв

