Генштаб о ситуации на фронте: 162 боевых столкновения за сутки, 35 атак отражено на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки состоялось 162 боевых столкновения. Российские оккупанты снова активизировались на Покровском направлении, где наши защитники отбили 35 атак. Также «горячо» было на Кураховском направлении - там враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск. За минувшие сутки российские войска также ударили по курской области 27 управляемыми авиационными бомбами. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 23 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (четыре ракеты), 67 авиационных ударов (задействовал, в частности, 99 КАБ), совершил 5587 обстрелов, 167 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, двум артиллерийским системам, одной системе ПВО и пункту управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки возле Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клещеевки, Григорьевки и Ступочков.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал вблизи Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 35 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении враг провел один неудачный штурм, получив отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в курской области. По имеющейся информации, за прошедшие сутки враг нанес по Курской области 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

Еще плюс 1330 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ осуществлял обстрелы по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Большой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других приграничных населенных пунктов.