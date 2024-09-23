Еще плюс 1330 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла десятки единиц своей техники, а также по меньшей мере 1330 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 643 7500 (+1330) человек,

танков - 8784 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 17 252 (+30) ед,

артиллерийских систем - 18 414 (+81) ед,

РСЗВ - 1197 (+2) ед,

средства ППО - 949 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 699 (+71),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 102 (+79) ед,

специальная техника - 3145 (+1) ед.

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