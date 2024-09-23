Еще плюс 1330 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за минувшие сутки. Уничтожено 1330 военных, 16 танков, 30 боевых бронированных машин и другая техника врага.
За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла десятки единиц своей техники, а также по меньшей мере 1330 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 643 7500 (+1330) человек,
- танков - 8784 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17 252 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 18 414 (+81) ед,
- РСЗВ - 1197 (+2) ед,
- средства ППО - 949 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 699 (+71),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 102 (+79) ед,
- специальная техника - 3145 (+1) ед.
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