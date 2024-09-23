Ще плюс 1330 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за минулу добу. Знищено 1330 військових, 16 танків, 30 бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки, а також щонайменше 1330 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 643 7500 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18 414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1) од.
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