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Генштаб про ситуацію на фронті: 162 бойових зіткнення за добу, 35 атак відбито на Покровському напрямку

Генштаб про ситуацію на фронті: 162 бойових зіткнення за добу, 35 атак відбито на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 17104 перегляди

За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнення. Найактивніші бої були на Покровському та Курахівському напрямках, де українські захисники відбили 35 та 28 атак відповідно.

На фронті протягом минулої доби відбулось 162 бойових зіткнення. Російські окупанти знову активізувались на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 35 атак.  Також "гаряче" було на Курахівському напрямку - там ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.   За минулу добу російські війська також вдарили по курській області 27 керованими авіаційними бомбами. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 23 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (чотири ракети), 67 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 99 КАБ), здійснив 5587 обстрілів, 167 з них – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, двом артилерійським системам, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 35 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів один невдалий штурм, отримавши відсіч.

Сили оборони України продовжують операцію в курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіаційних ударів з використанням 27 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ще плюс 1330 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога23.09.24, 07:59 • 38943 перегляди

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брускам, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та ряду інших прикордонних населених пунктів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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