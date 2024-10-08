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Генштаб: 172 боя за сутки, горячее всего - на Кураховском направлении

Генштаб: 172 боя за сутки, горячее всего - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 05:27  •  7946 просмотра

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Генштаб сообщил о 172 боевых столкновениях за сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 63 атаки. Силы обороны продолжают операцию в Курской области.

На фронте произошло 172 боевых столкновения за минувшие сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 63 атаки. Силы обороны продолжают операцию в курской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 8 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 172 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими

- сообщили в Генштабе.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара (семь ракет), 72 авиационных удара (в частности задействовал 122 КАБ) и 1508 ударов дронами-камикадзе, совершил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 117 из них - из РСЗО.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли удары по трем средствам РВиА и шести районах сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК "Оса".

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска отбивали 20 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении наши воины остановили четыре попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидово, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Новоторецка, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил три штурма наших позиций в направлении Богоявленки Донецкой области.

Две безуспешные попытки атаковать украинские подразделения были отбиты защитниками украинской земли на Ореховском направлении вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли семь попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

"Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ на Курщине", - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.

Враг потерял 1340 военных и значительную технику8 октября 2024, 04:39 • 10324 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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