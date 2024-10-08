Враг потерял 1340 военных и значительную технику

В пределах суток террористы потерял 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 08.10.24:

- Личный состав: 662 970(+1340).

- Танки: 8940 (+7).

- Бронированные боевые машины: 17740 (+30).

- Артиллерийские системы: 19203 (+47).

- РСЗВ: 1223.

- Средства ППО: 973 (+1).

- Самолеты: 368.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16686 (+43).

- Крылатые ракеты: 2618 (+3).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26185 (+83).

- Специальная техника: 3373 (+9).

Генштаб: На фронте произошло 120 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях