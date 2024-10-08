Враг потерял 1340 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: 1340 военных, 7 танков, 30 БМП и другую технику. Общие потери противника с начала войны достигли 662 970 человек.
В пределах суток террористы потерял 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 08.10.24:
- Личный состав: 662 970(+1340).
- Танки: 8940 (+7).
- Бронированные боевые машины: 17740 (+30).
- Артиллерийские системы: 19203 (+47).
- РСЗВ: 1223.
- Средства ППО: 973 (+1).
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16686 (+43).
- Крылатые ракеты: 2618 (+3).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26185 (+83).
- Специальная техника: 3373 (+9).
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