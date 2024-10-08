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Ворог втратив 1340 військових та значну техніку

Ворог втратив 1340 військових та значну техніку

Київ • УНН

 • 15301 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: 1340 військових, 7 танків, 30 БМП та іншу техніку. Загальні втрати противника з початку війни сягнули 662 970 осіб.

У межах доби терористи втратив 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 08.10.24:

- Особовий склад: 662 970(+1340).

- Танки: 8940 (+7).

- Броньовані бойові машини: 17740 (+30).

- Артилерійські системи: 19203 (+47).

- РСЗВ: 1223.

- Засоби ППО: 973 (+1).

- Літаки: 368.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16686 (+43).

- Крилаті ракети: 2618 (+3).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26185 (+83).

- Спеціальна техніка: 3373 (+9).

Генштаб: На фронті відбулося 120 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках07.10.24, 23:44 • 17825 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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