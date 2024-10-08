Ворог втратив 1340 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: 1340 військових, 7 танків, 30 БМП та іншу техніку. Загальні втрати противника з початку війни сягнули 662 970 осіб.
У межах доби терористи втратив 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 08.10.24:
- Особовий склад: 662 970(+1340).
- Танки: 8940 (+7).
- Броньовані бойові машини: 17740 (+30).
- Артилерійські системи: 19203 (+47).
- РСЗВ: 1223.
- Засоби ППО: 973 (+1).
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16686 (+43).
- Крилаті ракети: 2618 (+3).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26185 (+83).
- Спеціальна техніка: 3373 (+9).
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