Генштаб: 172 бої за добу, найгарячіше - на Курахівському напрямку

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55055 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104571 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142904 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118147 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110302 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114331 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140216 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75250 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83692 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177721 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32338 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 12227 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 24357 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36084 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 15852 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142904 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140216 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177721 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516431 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6017 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32338 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33047 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35195 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59153 перегляди
Актуальне
Генштаб: 172 бої за добу, найгарячіше - на Курахівському напрямку

Генштаб: 172 бої за добу, найгарячіше - на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 15893 перегляди

Генштаб повідомив про 172 бойових зіткнення за добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 63 атаки. Сили оборони продовжують операцію в Курській області.

На фронті сталося 172 бойових зіткнення за минулу добу. Найінтенсивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 63 атаки. Сили оборони продовжують операцію в курській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 8 жовтня, пише УНН.

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими

- повідомили у Генштабі.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари (сім ракет), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 122 КАБ) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 з них - із РСЗВ.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК "Оса".

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив три штурми наших позицій в напрямку Богоявленки Донецької області.

Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи були відбиті захисниками української землі на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили сім спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

"Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині", - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Ворог втратив 1340 військових та значну техніку08.10.24, 07:39 • 15301 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
lyman-ukrainaЛиман, Україна
toretskТорецьк
kurakhoveКурахове
kramatorskКраматорськ
donetskДонецьк
chernihivЧернігів
sumyСуми
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35