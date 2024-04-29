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G7 обсуждает конечную дату в 2035 году для угольных электростанций - Reuters

G7 обсуждает конечную дату в 2035 году для угольных электростанций - Reuters

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 12:07  •  8846 просмотра

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Министры энергетики G7 обсуждают установление общей целевой даты - 2035 год - для закрытия угольных электростанций, что является значительным шагом на пути к отказу от ископаемого топлива.

Министры энергетики стран "Группы семи" на встрече в Италии обсуждают установление общей целевой даты - 2035 года - для закрытия угольных электростанций, сообщил Reuters в понедельник источник, близкий к этому вопросу, пишет УНН.

Детали

Соглашение по углю, как указано, станет значительным шагом в направлении, указанном на климатическом саммите ООН COP28 в Дубае в прошлом году, к переходу от ископаемого топлива, из которых уголь является наиболее загрязняющим.

«Дипломатические переговорщики стран G7 - Италии, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады и Японии - обсуждали этот вопрос до позднего воскресенья, при этом одна страна все еще выступает против этого шага, сообщил источник, который попросил не называть его имени», - пишет издание.

Встреча министров энергетики, организованная Италией, которая в этом году председательствует в G7, проходит в понедельник и вторник во дворце Венария 17-го века, бывшей королевской резиденции недалеко от Турина.

Демонстранты собрались в Турине в воскресенье вечером, подожгли фотографии лидеров G7, которые, по их словам, не делают достаточно для борьбы с изменением климата, и скандировали лозунги, в частности "Они 7, мы 99%".

По словам двух источников, "кроме достижения соглашения о прекращении использования угля в производстве электроэнергии, Рим также стремится стимулировать усилия по развитию аккумуляторных батарей и увеличение инвестиций в электросети, на фоне того, как G7 увеличивает производство возобновляемой энергии".

Один из источников сообщил, что блок G7 может указать на необходимость шестикратного увеличения емкости аккумуляторов - критически важной для хранения возобновляемой энергии, которая имеет непостоянный характер - к 2030 году по сравнению с уровнями 2022 года, сообщил один из источников.

Ядерная энергетика и биотопливо - два других вопроса, которые стоят во главе повестки дня встречи Италии, и она хочет видеть оба источника энергии в итоговом коммюнике среди вариантов, которые страны "Группы семи" могут выбрать для сокращения использования ископаемого топлива в производстве электроэнергии и на транспорте, сообщили источники.

Правое итальянское правительство утверждает, что атомная энергетика должна играть важную роль в достижении цели страны по нулевым выбросам к 2050 году, даже несмотря на то, что атомная энергетика была отклонена на национальном референдуме 2011 года, пишет издание.

Министр энергетики Италии Жилберто Пичетто Фратин заявил в воскресенье, что Рим надеется убедить Европейскую комиссию "признать, что биотопливо может значительно сократить выбросы (диоксида углерода) от транспортных средств".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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