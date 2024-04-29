G7 обговорює кінцеву дату 2035 року для вугільних електростанцій - Reuters

Міністри енергетики країн "Групи семи" на зустрічі в Італії обговорюють встановлення спільної цільової дати - 2035 року - для закриття вугільних електростанцій, повідомило Reuters у понеділок джерело, близьке до цього питання, пише УНН.

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Угода щодо вугілля, як вказано, стане значним кроком у напрямку, вказаному на кліматичному саміті ООН COP28 у Дубаї минулого року, до переходу від викопного палива, з яких вугілля є найбільш забруднюючим.

"Дипломатичні переговорники країн G7 - Італії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Японії - обговорювали це питання до пізньої неділі, при цьому одна країна все ще виступає проти цього кроку, повідомило джерело, яке попросило не називати його імені", - пише видання.

Зустріч міністрів енергетики, організована Італією, яка цього року головує у G7, відбувається у понеділок та вівторок у палаці Венарія 17-го століття, колишньої королівської резиденції неподалік Турина.

Демонстранти зібралися в Турині в неділю ввечері, підпалили фотографії лідерів G7, які, за їхніми словами, не роблять достатньо для боротьби зі зміною клімату, і скандували гасла, зокрема "Вони 7, ми 99%".

За словами двох джерел, "окрім досягнення угоди про припинення використання вугілля у виробництві електроенергії, Рим також прагне стимулювати зусилля щодо розвитку акумуляторних батарей та збільшення інвестицій в електромережі, на тлі того, як G7 збільшує виробництво відновлюваної енергії".

Одне з джерел повідомило, що блок G7 може вказати на необхідність шестикратного збільшення ємності акумуляторів – критично важливої для зберігання відновлюваної енергії, яка має непостійний характер – до 2030 року порівняно з рівнями 2022 року, повідомило одне з джерел.

Ядерна енергетика і біопаливо - два інші питання, які стоять на чолі порядку денного зустрічі Італії, і вона хоче бачити обидва джерела енергії в підсумковому комюніке серед варіантів, які країни "Групи семи" можуть обрати для скорочення використання викопного палива у виробництві електроенергії та на транспорті, повідомили джерела.

Правий італійський уряд стверджує, що атомна енергетика повинна відігравати важливу роль у досягненні цілі країни щодо нульових викидів до 2050 року, навіть попри те, що атомна енергетика була відхилена на національному референдумі 2011 року, пише видання.

Міністр енергетики Італії Жілберто Пічетто Фратін заявив у неділю, що Рим сподівається переконати Європейську комісію "визнати, що біопаливо може значно скоротити викиди (діоксиду вуглецю) від транспортних засобів".

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