Финансирование обороны, энергетика и подготовка к зиме — Зеленский и Корецкий определили приоритеты на ближайшие недели
Киев • УНН
Зеленский и Корецкий согласовали дипломатическую работу по вопросам финансирования обороны, энергетики и социальных программ. Отдельно усилят ветеранские программы.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий скоординировали дипломатическую работу на ближайшие недели, среди приоритетов — финансирование обороны Украины, а также энергетика и подготовка к зиме, передает УНН.
Скоординировали дипломатическую работу на ближайшие недели. Три ключевых приоритета: финансирование обороны Украины, наших дальнобойных операций и мидлстрайков; энергетика и подготовка к зиме; полное выполнение необходимых социальных программ в Украине и поддержка экономической активности
По словам Президента, Корецкий доложил о реализации уже достигнутых договоренностей с партнерами и подготовке дополнительных шагов, в частности с Канадой, Норвегией и другими ключевыми государствами.
Украинские министерства и команда Офиса должны демонстрировать значительно больший темп и полностью прорабатывать то, что мы обсуждали на уровне лидеров. Для покрытия оборонного дефицита и энергетических потребностей Украины, дальнейшего развития социальных программ и поддержки украинской деловой активности на этом этапе войны должны быть использованы абсолютно все возможности сотрудничества с партнерами. Ни одна возможность не должна быть упущена. Прежде всего это задача для министерств иностранных дел Украины, обороны, финансов, энергетики, экономики. Нужны реальные результаты
По словам Главы государства, также имеется четкая заинтересованность различных партнеров в поддержке в Украине ветеранских программ, и необходимо значительно больше активности профильного министерства.
Договорились с Премьер-министром о соответствующей дополнительной отраслевой работе. Спасибо всем партнерам за готовность быть с Украиной и украинцами!
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