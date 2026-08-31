Финансирование обороны, энергетика и подготовка к зиме — Зеленский и Корецкий определили приоритеты на ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий скоординировали дипломатическую работу на ближайшие недели, среди приоритетов — финансирование обороны Украины, а также энергетика и подготовка к зиме, передает УНН.

Скоординировали дипломатическую работу на ближайшие недели. Три ключевых приоритета: финансирование обороны Украины, наших дальнобойных операций и мидлстрайков; энергетика и подготовка к зиме; полное выполнение необходимых социальных программ в Украине и поддержка экономической активности — сообщил Зеленский.

По словам Президента, Корецкий доложил о реализации уже достигнутых договоренностей с партнерами и подготовке дополнительных шагов, в частности с Канадой, Норвегией и другими ключевыми государствами.

Украинские министерства и команда Офиса должны демонстрировать значительно больший темп и полностью прорабатывать то, что мы обсуждали на уровне лидеров. Для покрытия оборонного дефицита и энергетических потребностей Украины, дальнейшего развития социальных программ и поддержки украинской деловой активности на этом этапе войны должны быть использованы абсолютно все возможности сотрудничества с партнерами. Ни одна возможность не должна быть упущена. Прежде всего это задача для министерств иностранных дел Украины, обороны, финансов, энергетики, экономики. Нужны реальные результаты — добавил Зеленский.

По словам Главы государства, также имеется четкая заинтересованность различных партнеров в поддержке в Украине ветеранских программ, и необходимо значительно больше активности профильного министерства.

Договорились с Премьер-министром о соответствующей дополнительной отраслевой работе. Спасибо всем партнерам за готовность быть с Украиной и украинцами! — резюмировал Зеленский.

Кабмин пересмотрит комендантский час и работу инфраструктуры во время атак рф - Корецкий