Фінансування оборони, енергетика і підготовка до зими - Зеленський і Корецький визначили пріоритети на найближчі тижні
Київ • УНН
Зеленський і Корецький узгодили дипломатичну роботу щодо оборонного фінансування, енергетики та соцпрограм. Окремо посилять ветеранські програми.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Сергій Корецький скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні, серед пріоритетів - фінансування оборони України, а також енергетика й підготовка до зими, передає УНН.
Скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Три ключові пріоритети: фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідлстрайків; енергетика й підготовка до зими; повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності
За словами Президента, Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із партнерами та підготовку додаткових кроків, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами.
Українські міністерства та команда Офісу мають демонструвати значно більший темп і повністю пропрацьовувати те, що ми обговорювали на рівні лідерів. Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена. Передусім це завдання для міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики, економіки. Потрібні реальні результати
За словами Глави держави, також є чітка зацікавленість різних партнерів у підтримці в Україні ветеранських програм, і потрібно значно більше активності профільного міністерства.
Домовилися з Прем’єр-міністром про відповідну додаткову галузеву роботу. Дякую всім партнерам за готовність бути з Україною та українцями!
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