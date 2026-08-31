Фінансування оборони, енергетика і підготовка до зими - Зеленський і Корецький визначили пріоритети на найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Сергій Корецький скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні, серед пріоритетів - фінансування оборони України, а також енергетика й підготовка до зими, передає УНН.

Скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Три ключові пріоритети: фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідлстрайків; енергетика й підготовка до зими; повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності - повідомив Зеленський.

За словами Президента, Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із партнерами та підготовку додаткових кроків, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами.

Українські міністерства та команда Офісу мають демонструвати значно більший темп і повністю пропрацьовувати те, що ми обговорювали на рівні лідерів. Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена. Передусім це завдання для міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики, економіки. Потрібні реальні результати - додав Зеленський.

За словами Глави держави, також є чітка зацікавленість різних партнерів у підтримці в Україні ветеранських програм, і потрібно значно більше активності профільного міністерства.

Домовилися з Прем’єр-міністром про відповідну додаткову галузеву роботу. Дякую всім партнерам за готовність бути з Україною та українцями! - резюмував Зеленський.

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