13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерах
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизы
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли

Валдис Домбровскис призывает США, Японию и Великобританию ускорить финансирование из-за задержки выплат. В настоящее время обеспечено только 15 из 45 миллиардов евро.

Брюссель призывает западных партнеров ускорить выплату Украине кредита в размере 45 миллиардов евро, чтобы облегчить финансовое положение пострадавшей от войны страны до того, как будут выделены средства по более крупной программе ЕС, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По словам трех чиновников, осведомленных в этом вопросе, комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис во время визита в Вашингтон на этой неделе призовет министров Японии, Великобритании и США ускорить выплаты по инициативе ERA.

ЕС уже полностью выплатил свою долю в 18,1 миллиарда евро кредита, который был согласован группой западных стран G7 в 2024 году и обеспечен обездвиженными активами российского центрального банка, размещенными в Euroclear, клиринговой палате в Брюсселе.

"Примерно 7 миллиардов евро по этой инициативе еще не было предоставлено, а Япония, Великобритания и США еще не выплатили свои доли", - пишет издание.

Домбровскис, который на этой неделе находится в США для участия в весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, планирует провести встречи с министрами G7 в среду и четверг на этой неделе. Он также планирует провести двусторонние переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в среду и министром финансов Украины Сергеем Марченко в четверг.

Последние усилия происходят после настойчивых попыток Брюсселя в течение последних месяцев заставить других западных партнеров ускорить выплаты по кредиту ERA.

Это также происходит на фоне блокирования премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отдельного кредита Украине в 90 миллиардов евро из-за обвинений в том, что Украина намеренно задерживает ремонт нефтепровода "Дружба", который транспортирует российскую нефть в Венгрию через Украину.

Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс15.04.26, 13:46 • 1512 просмотров

Петер Мадьяр, который победил Орбана на выборах в воскресенье, в понедельник предположил, что снимет вето Будапешта относительно кредита, который подкреплен долгосрочным бюджетом блока.

"Однако чиновники ЕС предупреждают, что внутренняя политика Венгрии и неполная документация ЕС означают, что кредит может быть выплачен только к началу мая", - говорится в публикации.

По данным Европейской комиссии, общие потребности Украины в бюджете и военном финансировании оцениваются примерно в 135 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

"Брюссель также работает над тем, чтобы поощрить других международных партнеров, включая G7, закрыть 45 миллиардов евро этого бюджетного разрыва, из которых на данный момент обеспечено только около 15 миллиардов евро", - отмечает издание.

ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg13.04.26, 15:07 • 19850 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Международный валютный фонд
Сергей Марченко
Euroclear
Всемирный банк
Европейская комиссия
Вашингтон
Европейский Союз
Брюссель
Великобритания
Япония
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан