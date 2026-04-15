Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли

Брюссель призывает западных партнеров ускорить выплату Украине кредита в размере 45 миллиардов евро, чтобы облегчить финансовое положение пострадавшей от войны страны до того, как будут выделены средства по более крупной программе ЕС, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По словам трех чиновников, осведомленных в этом вопросе, комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис во время визита в Вашингтон на этой неделе призовет министров Японии, Великобритании и США ускорить выплаты по инициативе ERA.

ЕС уже полностью выплатил свою долю в 18,1 миллиарда евро кредита, который был согласован группой западных стран G7 в 2024 году и обеспечен обездвиженными активами российского центрального банка, размещенными в Euroclear, клиринговой палате в Брюсселе.

"Примерно 7 миллиардов евро по этой инициативе еще не было предоставлено, а Япония, Великобритания и США еще не выплатили свои доли", - пишет издание.

Домбровскис, который на этой неделе находится в США для участия в весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, планирует провести встречи с министрами G7 в среду и четверг на этой неделе. Он также планирует провести двусторонние переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в среду и министром финансов Украины Сергеем Марченко в четверг.

Последние усилия происходят после настойчивых попыток Брюсселя в течение последних месяцев заставить других западных партнеров ускорить выплаты по кредиту ERA.

Это также происходит на фоне блокирования премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отдельного кредита Украине в 90 миллиардов евро из-за обвинений в том, что Украина намеренно задерживает ремонт нефтепровода "Дружба", который транспортирует российскую нефть в Венгрию через Украину.

Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс

Петер Мадьяр, который победил Орбана на выборах в воскресенье, в понедельник предположил, что снимет вето Будапешта относительно кредита, который подкреплен долгосрочным бюджетом блока.

"Однако чиновники ЕС предупреждают, что внутренняя политика Венгрии и неполная документация ЕС означают, что кредит может быть выплачен только к началу мая", - говорится в публикации.

По данным Европейской комиссии, общие потребности Украины в бюджете и военном финансировании оцениваются примерно в 135 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

"Брюссель также работает над тем, чтобы поощрить других международных партнеров, включая G7, закрыть 45 миллиардов евро этого бюджетного разрыва, из которых на данный момент обеспечено только около 15 миллиардов евро", - отмечает издание.

ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg