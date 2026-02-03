"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы

По данным мониторинговых Телеграм-каналов, в ночь на 3 февраля российские войска начали целенаправленную атаку на критическую энергетическую инфраструктуру Украины. Основным объектом вражеского удара, по предварительной информации мониторов, являются подстанции вблизи Киева. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщениям в Телеграм-каналах, отслеживающих движение вражеской авиации и пуски ракет, оккупанты применили широкий арсенал средств поражения.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города

Мониторы зафиксировали вероятные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" из временно оккупированного Крыма, а также баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых ракет "Х-32" с территории Брянской области РФ. Одновременно с ракетным обстрелом зафиксировано движение большого количества ударных беспилотников типа "Шахед".

Сейчас мониторинговые каналы не исключают дополнительных пусков крылатых ракет "Х-101" со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся в воздухе, а также ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз