ukenru
23:51 • 3248 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 8612 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 10770 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 15344 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 13462 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11325 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10970 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 18865 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24868 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39958 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Ночью 3 февраля российские войска совершили целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности подстанции вблизи Киева. Оккупанты применили ракеты "Циркон", "Искандер-М" и "Х-32", а также ударные беспилотники "Шахед".

"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы

По данным мониторинговых Телеграм-каналов, в ночь на 3 февраля российские войска начали целенаправленную атаку на критическую энергетическую инфраструктуру Украины. Основным объектом вражеского удара, по предварительной информации мониторов, являются подстанции вблизи Киева. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщениям в Телеграм-каналах, отслеживающих движение вражеской авиации и пуски ракет, оккупанты применили широкий арсенал средств поражения.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города03.02.26, 01:13 • 1878 просмотров

Мониторы зафиксировали вероятные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" из временно оккупированного Крыма, а также баллистических ракет "Искандер-М" и крылатых ракет "Х-32" с территории Брянской области РФ. Одновременно с ракетным обстрелом зафиксировано движение большого количества ударных беспилотников типа "Шахед".

Сейчас мониторинговые каналы не исключают дополнительных пусков крылатых ракет "Х-101" со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся в воздухе, а также ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз03.02.26, 01:51 • 3250 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
