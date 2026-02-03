$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 5874 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 9580 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 14043 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 12759 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 10944 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10718 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18296 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24682 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39664 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Вночі 3 лютого російські війська здійснили цілеспрямовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема підстанції поблизу Києва. Окупанти застосували ракети "Циркон", "Іскандер-М" та "Х-32", а також ударні безпілотники "Шахед".

За даними моніторингових Телеграм-каналів, у ніч на 3 лютого російські війська розпочали цілеспрямовану атаку на критичну енергетичну інфраструктуру України. Основним об'єктом ворожого удару, за попередньою інформацією моніторів, є підстанції поблизу Києва. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями у Телеграм-каналах, що відстежують рух ворожої авіації та пуски ракет, окупанти застосували широкий арсенал засобів ураження.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста03.02.26, 01:13 • 1234 перегляди

Монітори зафіксували ймовірні пуски гіперзвукових ракет "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, а також балістичних ракет "Іскандер-М" та крилатих ракет "Х-32" із території брянської області рф. Одночасно з ракетним обстрілом зафіксовано рух великої кількості ударних безпілотників типу "Шахед".

Наразі моніторингові канали не виключають додаткових пусків крилатих ракет "Х-101" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що перебувають у повітрі, а також ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз03.02.26, 01:51 • 1566 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
