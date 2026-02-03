"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори

За даними моніторингових Телеграм-каналів, у ніч на 3 лютого російські війська розпочали цілеспрямовану атаку на критичну енергетичну інфраструктуру України. Основним об'єктом ворожого удару, за попередньою інформацією моніторів, є підстанції поблизу Києва. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленнями у Телеграм-каналах, що відстежують рух ворожої авіації та пуски ракет, окупанти застосували широкий арсенал засобів ураження.

Монітори зафіксували ймовірні пуски гіперзвукових ракет "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, а також балістичних ракет "Іскандер-М" та крилатих ракет "Х-32" із території брянської області рф. Одночасно з ракетним обстрілом зафіксовано рух великої кількості ударних безпілотників типу "Шахед".

Наразі моніторингові канали не виключають додаткових пусків крилатих ракет "Х-101" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що перебувають у повітрі, а також ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

