"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори
Вночі 3 лютого російські війська здійснили цілеспрямовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема підстанції поблизу Києва. Окупанти застосували ракети "Циркон", "Іскандер-М" та "Х-32", а також ударні безпілотники "Шахед".
За даними моніторингових Телеграм-каналів, у ніч на 3 лютого російські війська розпочали цілеспрямовану атаку на критичну енергетичну інфраструктуру України. Основним об'єктом ворожого удару, за попередньою інформацією моніторів, є підстанції поблизу Києва. Про це пише УНН.
Згідно з повідомленнями у Телеграм-каналах, що відстежують рух ворожої авіації та пуски ракет, окупанти застосували широкий арсенал засобів ураження.
Монітори зафіксували ймовірні пуски гіперзвукових ракет "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, а також балістичних ракет "Іскандер-М" та крилатих ракет "Х-32" із території брянської області рф. Одночасно з ракетним обстрілом зафіксовано рух великої кількості ударних безпілотників типу "Шахед".
Наразі моніторингові канали не виключають додаткових пусків крилатих ракет "Х-101" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що перебувають у повітрі, а також ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
