Энергетический мост через Прут: Украина и Румыния договариваются о новых линиях и газовом коридоре

13:35 • 6768 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены
7 февраля, 07:23
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС
7 февраля, 07:29
Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен
7 февраля, 07:47
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго
7 февраля, 08:31
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов
7 февраля, 09:54
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Техника
Отопление
Шахед-136
Х-101
Старлинк

Энергетический мост через Прут: Украина и Румыния договариваются о новых линиях и газовом коридоре

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украина и Румыния переходят к технической реализации строительства двух новых линий электропередачи. Также обсуждается использование украинских ПХГ для Вертикального газового коридора.

Энергетический мост через Прут: Украина и Румыния договариваются о новых линиях и газовом коридоре

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел стратегическую встречу с румынским коллегой Богданом-Груей Иваном. Главным результатом переговоров стал переход к технической стадии реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые должны интегрировать украинскую энергосистему в европейскую и сделать ее устойчивой к обстрелам. Об этом пишет УНН.

Детали

Центральной договоренностью стало строительство двух новых линий электропередачи между Украиной и Румынией. Стороны детально обсудили технические аспекты воплощения этого проекта, который был ранее согласован на уровне президентов обеих стран. По словам Дениса Шмыгаля, появление этих энергетических мостов критически важно для стабилизации внутренней сети.

Благодаря новым линиям пропускная способность для импорта электроэнергии из ЕС существенно возрастет. Это позволит Украине оперативно компенсировать дефицит мощности в пиковые периоды и сделает систему более гибкой перед угрозами российских атак на генерацию.

Вертикальный газовый коридор: использование украинских ПХГ

Еще одним стратегическим результатом встречи стало обсуждение развития Вертикального газового коридора. Шмыгаль акцентировал на том, что Украина готова предоставить свои подземные хранилища газа (ПХГ) – крупнейшие в Европе – как часть этого проекта.

Интеграция украинских хранилищ в румынско-европейский маршрут позволит:

  • Увеличить транспортные мощности газового коридора более чем вдвое.
    • Гарантировать бесперебойные поставки голубого топлива для стран Центральной и Восточной Европы.
      • Укрепить статус Украины как ключевого энергетического хаба региона.

        В завершение встречи глава Минэнерго поблагодарил Румынию за аварийную поддержку в поставках электричества и предоставление генераторов, что помогло стране пройти самые сложные этапы текущей зимы.

        Украина хочет направить часть средств из помощи США на закупку оборудования для ремонта энергообъектов06.02.26, 18:47 • 3348 просмотров

        Степан Гафтко

        Энергетика
        Война в Украине
        Электроэнергия
        Европа
        Румыния
        Украина
        Денис Шмыгаль