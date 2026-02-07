Энергетический мост через Прут: Украина и Румыния договариваются о новых линиях и газовом коридоре
Киев • УНН
Украина и Румыния переходят к технической реализации строительства двух новых линий электропередачи. Также обсуждается использование украинских ПХГ для Вертикального газового коридора.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел стратегическую встречу с румынским коллегой Богданом-Груей Иваном. Главным результатом переговоров стал переход к технической стадии реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые должны интегрировать украинскую энергосистему в европейскую и сделать ее устойчивой к обстрелам. Об этом пишет УНН.
Детали
Центральной договоренностью стало строительство двух новых линий электропередачи между Украиной и Румынией. Стороны детально обсудили технические аспекты воплощения этого проекта, который был ранее согласован на уровне президентов обеих стран. По словам Дениса Шмыгаля, появление этих энергетических мостов критически важно для стабилизации внутренней сети.
Благодаря новым линиям пропускная способность для импорта электроэнергии из ЕС существенно возрастет. Это позволит Украине оперативно компенсировать дефицит мощности в пиковые периоды и сделает систему более гибкой перед угрозами российских атак на генерацию.
Вертикальный газовый коридор: использование украинских ПХГ
Еще одним стратегическим результатом встречи стало обсуждение развития Вертикального газового коридора. Шмыгаль акцентировал на том, что Украина готова предоставить свои подземные хранилища газа (ПХГ) – крупнейшие в Европе – как часть этого проекта.
Интеграция украинских хранилищ в румынско-европейский маршрут позволит:
- Увеличить транспортные мощности газового коридора более чем вдвое.
- Гарантировать бесперебойные поставки голубого топлива для стран Центральной и Восточной Европы.
- Укрепить статус Украины как ключевого энергетического хаба региона.
В завершение встречи глава Минэнерго поблагодарил Румынию за аварийную поддержку в поставках электричества и предоставление генераторов, что помогло стране пройти самые сложные этапы текущей зимы.
