Украина хочет направить часть средств из помощи США на закупку оборудования для ремонта энергообъектов

Эксклюзив
16:55 • 212 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 1894 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 4798 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 5396 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 8728 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 9646 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 20201 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16661 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19432 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61843 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 7612 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 10651 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW6 февраля, 09:36 • 15497 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo6 февраля, 10:22 • 9112 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 16416 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 8738 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 16494 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 20203 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 32104 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61845 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 19088 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21993 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 31238 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 34469 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 73737 просмотра
Украина хочет направить часть средств из помощи США на закупку оборудования для ремонта энергообъектов

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом, обсудив поддержку украинского энергосектора и возможности поставок американского СПГ. Стороны также рассмотрели сотрудничество в ядерной сфере и восстановление поврежденных объектов.

Украина хочет направить часть средств из помощи США на закупку оборудования для ремонта энергообъектов

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром энергетики США Крисом Райтом, в ходе которой стороны обсудили поддержку украинского энергосектора и перспективы стратегического сотрудничества. Кроме того, Шмыгаль озвучил насущные потребности для ремонтов энергетических объектов и обратился с просьбой направить часть помощи на закупку критически важного оборудования, передает УНН.

Детали

Глава Минэнерго поблагодарил Соединенные Штаты и президента Дональда Трампа за оказанную помощь и проинформировал американскую сторону о последних массированных ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, энергетики и экстренные службы работают круглосуточно над восстановлением поврежденных объектов, а ключевыми приоритетами остаются восстановление, устойчивость и модернизация энергосистемы.

Отдельно стороны обсудили возможности поставок американского сжиженного природного газа через Вертикальный газовый коридор. Такой маршрут позволит обеспечивать газом не только Украину, но и европейских потребителей. Украина, в свою очередь, предложила использовать собственные газохранилища. В министерстве подчеркнули, что этот проект имеет значительный потенциал для энергетической безопасности региона и создает новые бизнес-возможности даже в условиях войны.

Шмыгаль также озвучил насущные потребности для ремонтов энергетических объектов и обратился с просьбой направить часть помощи на закупку критически важного оборудования. Сотрудничество с американской стороной продолжается в рамках инициативы SPARC, которая направлена на повышение устойчивости украинской энергосистемы.

Кроме того, министр подчеркнул важность развития стратегического сотрудничества с США в ядерной сфере и высоко оценил поддержку американских компаний и проекты по повышению безопасности украинских атомных электростанций. В то же время он обратил внимание на риски, которые создают российские атаки по энергетической инфраструктуре и ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС.

В Минэнерго отметили, что партнерство между Украиной и США в энергетическом секторе имеет большой потенциал и будет играть ключевую роль в укреплении энергетической безопасности страны и Европы в целом.

Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22.01.26, 16:43 • 117325 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль