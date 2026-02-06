Украина хочет направить часть средств из помощи США на закупку оборудования для ремонта энергообъектов
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом, обсудив поддержку украинского энергосектора и возможности поставок американского СПГ. Стороны также рассмотрели сотрудничество в ядерной сфере и восстановление поврежденных объектов.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром энергетики США Крисом Райтом, в ходе которой стороны обсудили поддержку украинского энергосектора и перспективы стратегического сотрудничества. Кроме того, Шмыгаль озвучил насущные потребности для ремонтов энергетических объектов и обратился с просьбой направить часть помощи на закупку критически важного оборудования, передает УНН.
Детали
Глава Минэнерго поблагодарил Соединенные Штаты и президента Дональда Трампа за оказанную помощь и проинформировал американскую сторону о последних массированных ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, энергетики и экстренные службы работают круглосуточно над восстановлением поврежденных объектов, а ключевыми приоритетами остаются восстановление, устойчивость и модернизация энергосистемы.
Отдельно стороны обсудили возможности поставок американского сжиженного природного газа через Вертикальный газовый коридор. Такой маршрут позволит обеспечивать газом не только Украину, но и европейских потребителей. Украина, в свою очередь, предложила использовать собственные газохранилища. В министерстве подчеркнули, что этот проект имеет значительный потенциал для энергетической безопасности региона и создает новые бизнес-возможности даже в условиях войны.
Шмыгаль также озвучил насущные потребности для ремонтов энергетических объектов и обратился с просьбой направить часть помощи на закупку критически важного оборудования. Сотрудничество с американской стороной продолжается в рамках инициативы SPARC, которая направлена на повышение устойчивости украинской энергосистемы.
Кроме того, министр подчеркнул важность развития стратегического сотрудничества с США в ядерной сфере и высоко оценил поддержку американских компаний и проекты по повышению безопасности украинских атомных электростанций. В то же время он обратил внимание на риски, которые создают российские атаки по энергетической инфраструктуре и ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС.
В Минэнерго отметили, что партнерство между Украиной и США в энергетическом секторе имеет большой потенциал и будет играть ключевую роль в укреплении энергетической безопасности страны и Европы в целом.
