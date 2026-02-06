Україна хоче частину коштів із допомоги США направити на закупівлю обладнання для ремонту енергооб'єктів
Київ • УНН
Міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом, обговоривши підтримку українського енергосектору та можливості постачання американського ЗПГ. Сторони також розглянули співпрацю в ядерній сфері та відновлення пошкоджених об'єктів.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої сторони обговорили підтримку українського енергосектору та перспективи стратегічної співпраці. Крім того, Шмигаль озвучив нагальні потреби для ремонтів енергетичних об’єктів і звернувся з проханням спрямувати частину допомоги на закупівлю критично важливого обладнання, передає УНН.
Деталі
Очільник Міненерго подякував Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу за надану допомогу й поінформував американську сторону про останні масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, енергетики та екстрені служби працюють цілодобово над відновленням пошкоджених об’єктів, а ключовими пріоритетами залишаються відновлення, стійкість і модернізація енергосистеми.
Окремо сторони обговорили можливості постачання американського зрідженого природного газу через Вертикальний газовий коридор. Такий маршрут дозволить забезпечувати газом не лише Україну, а й європейських споживачів. Україна, у свою чергу, запропонувала використовувати власні газосховища. У міністерстві наголосили, що цей проєкт має значний потенціал для енергетичної безпеки регіону та створює нові бізнес-можливості навіть в умовах війни.
Шмигаль також озвучив нагальні потреби для ремонтів енергетичних об’єктів і звернувся з проханням спрямувати частину допомоги на закупівлю критично важливого обладнання. Співпраця з американською стороною триває в межах ініціативи SPARC, яка спрямована на підвищення стійкості української енергосистеми.
Крім того, міністр підкреслив важливість розвитку стратегічної співпраці зі США в ядерній сфері та високо оцінив підтримку американських компаній і проєкти з підвищення безпеки українських атомних електростанцій. Водночас він звернув увагу на ризики, які створюють російські атаки по енергетичній інфраструктурі та ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
У Міненерго зазначили, що партнерство між Україною та США в енергетичному секторі має великий потенціал і відіграватиме ключову роль у зміцненні енергетичної безпеки країни та Європи загалом.
