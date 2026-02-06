$43.140.03
Ексклюзив
16:00 • 1488 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 4346 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 5080 перегляди
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16611 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Ексклюзив
14:41 • 8228 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53875 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
12:09 • 9430 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 20024 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16611 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19383 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61693 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53875 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Україна хоче частину коштів із допомоги США направити на закупівлю обладнання для ремонту енергооб'єктів

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом, обговоривши підтримку українського енергосектору та можливості постачання американського ЗПГ. Сторони також розглянули співпрацю в ядерній сфері та відновлення пошкоджених об'єктів.

Україна хоче частину коштів із допомоги США направити на закупівлю обладнання для ремонту енергооб'єктів

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої сторони обговорили підтримку українського енергосектору та перспективи стратегічної співпраці. Крім того, Шмигаль озвучив нагальні потреби для ремонтів енергетичних об’єктів і звернувся з проханням спрямувати частину допомоги на закупівлю критично важливого обладнання, передає УНН.

Деталі

Очільник Міненерго подякував Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу за надану допомогу й поінформував американську сторону про останні масовані удари росії по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, енергетики та екстрені служби працюють цілодобово над відновленням пошкоджених об’єктів, а ключовими пріоритетами залишаються відновлення, стійкість і модернізація енергосистеми.

Окремо сторони обговорили можливості постачання американського зрідженого природного газу через Вертикальний газовий коридор. Такий маршрут дозволить забезпечувати газом не лише Україну, а й європейських споживачів. Україна, у свою чергу, запропонувала використовувати власні газосховища. У міністерстві наголосили, що цей проєкт має значний потенціал для енергетичної безпеки регіону та створює нові бізнес-можливості навіть в умовах війни.

Шмигаль також озвучив нагальні потреби для ремонтів енергетичних об’єктів і звернувся з проханням спрямувати частину допомоги на закупівлю критично важливого обладнання. Співпраця з американською стороною триває в межах ініціативи SPARC, яка спрямована на підвищення стійкості української енергосистеми.

Крім того, міністр підкреслив важливість розвитку стратегічної співпраці зі США в ядерній сфері та високо оцінив підтримку американських компаній і проєкти з підвищення безпеки українських атомних електростанцій. Водночас він звернув увагу на ризики, які створюють російські атаки по енергетичній інфраструктурі та ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

У Міненерго зазначили, що партнерство між Україною та США в енергетичному секторі має великий потенціал і відіграватиме ключову роль у зміцненні енергетичної безпеки країни та Європи загалом.

Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22.01.26, 16:43 • 117325 переглядiв

Андрій Тимощенков

