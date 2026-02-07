Енергетичний міст через Прут: Україна та Румунія домовляються про нові лінії та газовий коридор
Київ • УНН
Україна та Румунія переходять до технічної реалізації будівництва двох нових ліній електропередачі. Також обговорюється використання українських ПСГ для Вертикального газового коридору.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів стратегічну зустріч із румунським колегою Богданом-Груєю Іваном. Головним результатом переговорів став перехід до технічної стадії реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, які мають інтегрувати українську енергосистему в європейську та зробити її стійкою до обстрілів. Про це пише УНН.
Деталі
Центральною домовленістю стало будівництво двох нових ліній електропередачі між Україною та Румунією. Сторони детально обговорили технічні аспекти втілення цього проєкту, який був раніше погоджений на рівні президентів обох країн. За словами Дниса Шмигаля, поява цих енергетичних мостів критично важлива для стабілізації внутрішньої мережі.
Завдяки новим лініям пропускна спроможність для імпорту електроенергії з ЄС суттєво зросте. Це дозволить Україні оперативно компенсувати дефіцит потужності в пікові періоди та зробить систему більш гнучкою перед загрозами російських атак на генерацію.
Вертикальний газовий коридор: використання українських ПСГ
Ще одним стратегічним результатом зустрічі стало обговорення розвитку Вертикального газового коридору. Шмигаль акцентував на тому, що Україна готова надати свої підземні сховища газу (ПСГ) – найбільші в Європі – як частину цього проєкту.
Інтеграція українських сховищ у румунсько-європейський маршрут дозволить:
- Збільшити транспортні потужност газового коридору більш ніж удвічі.
- Гарантувати безперебійне постачання блакитного палива для країн Центральної та Східної Європи.
- Зміцнити статус України як ключового енергетичного хаба регіону.
На завершення зустрічі очільник Міненерго подякував Румунії за аварійну підтримку в постачанні електрики та надання генераторів, що допомогло країні пройти найскладніші етапи поточної зими.
