13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 12410 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13295 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18311 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 31638 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44606 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39228 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30882 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43374 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16066 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Енергетичний міст через Прут: Україна та Румунія домовляються про нові лінії та газовий коридор

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Україна та Румунія переходять до технічної реалізації будівництва двох нових ліній електропередачі. Також обговорюється використання українських ПСГ для Вертикального газового коридору.

Енергетичний міст через Прут: Україна та Румунія домовляються про нові лінії та газовий коридор

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів стратегічну зустріч із румунським колегою Богданом-Груєю Іваном. Головним результатом переговорів став перехід до технічної стадії реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, які мають інтегрувати українську енергосистему в європейську та зробити її стійкою до обстрілів. Про це пише УНН.

Деталі

Центральною домовленістю стало будівництво двох нових ліній електропередачі між Україною та Румунією. Сторони детально обговорили технічні аспекти втілення цього проєкту, який був раніше погоджений на рівні президентів обох країн. За словами Дниса Шмигаля, поява цих енергетичних мостів критично важлива для стабілізації внутрішньої мережі.

Завдяки новим лініям пропускна спроможність для імпорту електроенергії з ЄС суттєво зросте. Це дозволить Україні оперативно компенсувати дефіцит потужності в пікові періоди та зробить систему більш гнучкою перед загрозами російських атак на генерацію.

Вертикальний газовий коридор: використання українських ПСГ

Ще одним стратегічним результатом зустрічі стало обговорення розвитку Вертикального газового коридору. Шмигаль акцентував на тому, що Україна готова надати свої підземні сховища газу (ПСГ) – найбільші в Європі – як частину цього проєкту.

Інтеграція українських сховищ у румунсько-європейський маршрут дозволить:

  • Збільшити транспортні потужност газового коридору більш ніж удвічі.
    • Гарантувати безперебійне постачання блакитного палива для країн Центральної та Східної Європи.
      • Зміцнити статус України як ключового енергетичного хаба регіону.

        На завершення зустрічі очільник Міненерго подякував Румунії за аварійну підтримку в постачанні електрики та надання генераторів, що допомогло країні пройти найскладніші етапи поточної зими.

        Степан Гафтко

