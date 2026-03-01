Донетчина оказалась под массированным огнем рф, есть погибшие - Нацполиция
Киев • УНН
28 февраля российские войска нанесли 1513 ударов по 10 населенным пунктам Донецкой области, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц. Разрушено 79 гражданских объектов, среди них 60 жилых домов.
российские войска в течение 28 февраля нанесли 1 513 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 10 населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на информацию от Национальной полиции Украины.
Детали
В частности, обстрелам подверглись города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, а также поселки Донецкое, Райгородок, Сухановка и село Львовское.
По предварительным данным, из-за обстрелов разрушено 79 гражданских объектов, из них 60 - жилые дома.
В Константиновке россияне ударили из артиллерии, в результате чего погиб мужчина. В поселке Донецкое погибли двое гражданских лиц.
Краматорск враг атаковал четырьмя дронами: два человека получили ранения, повреждены автозаправочная станция и объект инфраструктуры.
По Дружковке войска рф применили шесть авиабомб КАБ-250 и FPV-дрон. Ранен гражданский, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и пять единиц гражданского транспорта.
В Доброполье один человек получил ранения в результате попадания КАБ-250.
В селе Львовское БПЛА "Ланцет" попал по грузовому автомобилю службы экспресс-доставки: есть раненый, авто уничтожено.
Славянск оккупанты атаковали тремя бомбами КАБ-250. В результате повреждений получили 37 частных домов и два автомобиля.
Также в Нацполиции сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаевке и частного дома в Райгородке.
По фактам обстрелов полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Напомним
Президент Владимир Зеленский озвучил масштабы российских зимних ударов по Украине. За три месяца противник применил более 14 670 управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов.