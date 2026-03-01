$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 32626 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 43784 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 57953 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 63832 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 66221 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 50096 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51730 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53278 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58959 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Донетчина оказалась под массированным огнем рф, есть погибшие - Нацполиция

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

28 февраля российские войска нанесли 1513 ударов по 10 населенным пунктам Донецкой области, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц. Разрушено 79 гражданских объектов, среди них 60 жилых домов.

Донетчина оказалась под массированным огнем рф, есть погибшие - Нацполиция
Фото: Национальная полиция Украины

российские войска в течение 28 февраля нанесли 1 513 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 10 населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на информацию от Национальной полиции Украины.

Детали

В частности, обстрелам подверглись города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, а также поселки Донецкое, Райгородок, Сухановка и село Львовское.

По предварительным данным, из-за обстрелов разрушено 79 гражданских объектов, из них 60 - жилые дома.

В Константиновке россияне ударили из артиллерии, в результате чего погиб мужчина. В поселке Донецкое погибли двое гражданских лиц.

Краматорск враг атаковал четырьмя дронами: два человека получили ранения, повреждены автозаправочная станция и объект инфраструктуры.

По Дружковке войска рф применили шесть авиабомб КАБ-250 и FPV-дрон. Ранен гражданский, повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и пять единиц гражданского транспорта.

В Доброполье один человек получил ранения в результате попадания КАБ-250.

В селе Львовское БПЛА "Ланцет" попал по грузовому автомобилю службы экспресс-доставки: есть раненый, авто уничтожено.

Славянск оккупанты атаковали тремя бомбами КАБ-250. В результате повреждений получили 37 частных домов и два автомобиля.

Также в Нацполиции сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаевке и частного дома в Райгородке.

По фактам обстрелов полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним

Президент Владимир Зеленский озвучил масштабы российских зимних ударов по Украине. За три месяца противник применил более 14 670 управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов.

Александра Василенко

