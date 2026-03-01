Донеччина опинилася під масованим вогнем рф, є загиблі - Нацполіція

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 11204 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 27897 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 39481 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 53863 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 60520 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 64942 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 49298 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51459 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52937 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58693 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 15086 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 23531 перегляди
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року05:21 • 10712 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 17230 перегляди
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico08:21 • 10522 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 63803 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 68108 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 57626 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 61191 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 61872 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джон Гілі
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 33982 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 32948 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 31634 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 31316 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 44857 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
КАБ-250
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Донеччина опинилася під масованим вогнем рф, є загиблі - Нацполіція

Київ • УНН

 • 70 перегляди

28 лютого російські війська здійснили 1513 ударів по 10 населених пунктах Донецької області, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб. Зруйновано 79 цивільних об'єктів, серед них 60 житлових будинків.

Донеччина опинилася під масованим вогнем рф, є загиблі - Нацполіція
Фото: Національна поліція України

російські війська впродовж 28 лютого завдали 1 513 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 10 населених пунктів, є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено десятки будинків і об’єктів інфраструктури, передає УНН із посиланням на інформацію від Національної поліції України.

Деталі

Зокрема, обстрілів зазнали міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, а також селища Донецьке, Райгородок, Суханівка та село Львівка.

За попередніми даними, через обстріли зруйнувано 79 цивільних об’єктів, з них 60 - житлові будинки.

У Костянтинівці росіяни вдарили з артилерії, внаслідок чого загинув чоловік. У селищі Донецьке загинули двоє цивільних осіб.

Краматорськ ворог атакував чотирма дронами: двоє людей дістали поранення, пошкоджено автозаправну станцію та об’єкт інфраструктури.

По Дружківці війська рф застосували шість авіабомб КАБ-250 та FPV-дрон. Поранено цивільну особу, пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та п’ять одиниць цивільного транспорту.

У Добропіллі одна людина зазнала поранення внаслідок влучання КАБ-250.

У селі Львівка БПЛА "Ланцет" поцілив по вантажному автомобілю служби експрес-доставки: є поранений, авто знищено.

Слов’янськ окупанти атакували трьома бомбами КАБ-250. У результаті пошкоджень зазнали 37 приватних будинків та два автомобілі.

Також у Нацполіції повідомили про пошкодження об’єкта інфраструктури у Миколаївці та приватного будинку в Райгородку.

За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський озвучив масштаби російських зимових ударів по Україні. За три місяці противник застосував понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Нерухомість
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Дружківка
Національна поліція України
КАБ-250
Донецька область
Слов'янськ
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Костянтинівка
Краматорськ