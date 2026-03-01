Донеччина опинилася під масованим вогнем рф, є загиблі - Нацполіція
Київ • УНН
28 лютого російські війська здійснили 1513 ударів по 10 населених пунктах Донецької області, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб. Зруйновано 79 цивільних об'єктів, серед них 60 житлових будинків.
російські війська впродовж 28 лютого завдали 1 513 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 10 населених пунктів, є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено десятки будинків і об’єктів інфраструктури, передає УНН із посиланням на інформацію від Національної поліції України.
Деталі
Зокрема, обстрілів зазнали міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, а також селища Донецьке, Райгородок, Суханівка та село Львівка.
За попередніми даними, через обстріли зруйнувано 79 цивільних об’єктів, з них 60 - житлові будинки.
У Костянтинівці росіяни вдарили з артилерії, внаслідок чого загинув чоловік. У селищі Донецьке загинули двоє цивільних осіб.
Краматорськ ворог атакував чотирма дронами: двоє людей дістали поранення, пошкоджено автозаправну станцію та об’єкт інфраструктури.
По Дружківці війська рф застосували шість авіабомб КАБ-250 та FPV-дрон. Поранено цивільну особу, пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та п’ять одиниць цивільного транспорту.
У Добропіллі одна людина зазнала поранення внаслідок влучання КАБ-250.
У селі Львівка БПЛА "Ланцет" поцілив по вантажному автомобілю служби експрес-доставки: є поранений, авто знищено.
Слов’янськ окупанти атакували трьома бомбами КАБ-250. У результаті пошкоджень зазнали 37 приватних будинків та два автомобілі.
Також у Нацполіції повідомили про пошкодження об’єкта інфраструктури у Миколаївці та приватного будинку в Райгородку.
За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський озвучив масштаби російських зимових ударів по Україні. За три місяці противник застосував понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.