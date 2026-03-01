$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 20446 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 32640 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 47392 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 55266 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 62865 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47997 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50990 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52362 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58165 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Дрони, КАБи, ракети - Зеленський озвучив масштаби зимових ударів рф по Україні

Київ • УНН

 • 38 перегляди

За три місяці противник застосував понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.

Дрони, КАБи, ракети - Зеленський озвучив масштаби зимових ударів рф по Україні

Українці пережили зиму під масованими ударами рф, яка за останній тиждень сезону застосувала проти України понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіабомб і більш ніж 100 ракет різних типів. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За його словами, протягом трьох зимових місяців росіяни випустили по українських містах і громадах понад 14 670 КАБів, 738 ракет та майже 19 тисяч ударних безпілотників, більшість з яких, як зазначив глава держави, - дрони російсько-іранського виробництва типу Shahed.

Зеленський наголосив, що ці самі дрони нині використовує іранський режим для атак на країни Близького Сходу.

Президент підкреслив, що росія протягом зими, на його оцінку, навіть не намагалася виправдовувати удари по цивільній критичній інфраструктурі, назвавши такі атаки "звірячими".

Також Зеленський заявив про необхідність протидії злу в будь-якій частині світу та зазначив, що за наявності достатньої рішучості у США та партнерів "навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини".

Нагадаємо

У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
