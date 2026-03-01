Дрони, КАБи, ракети - Зеленський озвучив масштаби зимових ударів рф по Україні
Київ • УНН
За три місяці противник застосував понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.
Українці пережили зиму під масованими ударами рф, яка за останній тиждень сезону застосувала проти України понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіабомб і більш ніж 100 ракет різних типів. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
За його словами, протягом трьох зимових місяців росіяни випустили по українських містах і громадах понад 14 670 КАБів, 738 ракет та майже 19 тисяч ударних безпілотників, більшість з яких, як зазначив глава держави, - дрони російсько-іранського виробництва типу Shahed.
Зеленський наголосив, що ці самі дрони нині використовує іранський режим для атак на країни Близького Сходу.
Президент підкреслив, що росія протягом зими, на його оцінку, навіть не намагалася виправдовувати удари по цивільній критичній інфраструктурі, назвавши такі атаки "звірячими".
Також Зеленський заявив про необхідність протидії злу в будь-якій частині світу та зазначив, що за наявності достатньої рішучості у США та партнерів "навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини".
Нагадаємо
У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.