07:44 • 5126 просмотра
Графики отключений электроэнергии
Дроны, КАБы, ракеты - Зеленский озвучил масштабы зимних ударов рф по Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

За три месяца противник применил более 14 670 управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов.

Дроны, КАБы, ракеты - Зеленский озвучил масштабы зимних ударов рф по Украине

Украинцы пережили зиму под массированными ударами РФ, которая за последнюю неделю сезона применила против Украины более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиабомб и более 100 ракет различных типов. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение трех зимних месяцев россияне выпустили по украинским городам и общинам более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных беспилотников, большинство из которых, как отметил глава государства, - дроны российско-иранского производства типа Shahed.

Зеленский подчеркнул, что эти же дроны сейчас использует иранский режим для атак на страны Ближнего Востока.

Президент подчеркнул, что россия в течение зимы, по его оценке, даже не пыталась оправдывать удары по гражданской критической инфраструктуре, назвав такие атаки "зверскими".

Также Зеленский заявил о необходимости противодействия злу в любой части мира и отметил, что при наличии достаточной решимости у США и партнеров "даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления".

Напомним

В ночь на 1 марта россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.

Александра Василенко

