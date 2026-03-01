Дроны, КАБы, ракеты - Зеленский озвучил масштабы зимних ударов рф по Украине
Киев • УНН
За три месяца противник применил более 14 670 управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов.
Украинцы пережили зиму под массированными ударами РФ, которая за последнюю неделю сезона применила против Украины более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиабомб и более 100 ракет различных типов. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По его словам, в течение трех зимних месяцев россияне выпустили по украинским городам и общинам более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных беспилотников, большинство из которых, как отметил глава государства, - дроны российско-иранского производства типа Shahed.
Зеленский подчеркнул, что эти же дроны сейчас использует иранский режим для атак на страны Ближнего Востока.
Президент подчеркнул, что россия в течение зимы, по его оценке, даже не пыталась оправдывать удары по гражданской критической инфраструктуре, назвав такие атаки "зверскими".
Также Зеленский заявил о необходимости противодействия злу в любой части мира и отметил, что при наличии достаточной решимости у США и партнеров "даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления".
Напомним
В ночь на 1 марта россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.