Эксклюзив
07:00 • 932 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:07 • 2284 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 18225 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 35307 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 28449 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27229 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23472 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15971 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15459 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35582 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
До половины из 156 боев пришлось на Покровское и Константиновское направления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений, что меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском и Константиновском направлениях, где произошла почти половина всех столкновений.

До половины из 156 боев пришлось на Покровское и Константиновское направления: карта от Генштаба

156 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько меньше, чем днем ранее, самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления, на которые пришлась почти половина боев, сообщили в утренней сводке 26 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 494 обстрела, из них 153 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6 925 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорье, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковлевка Запорожской области; Садовое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николаевполья и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Затишок, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверово, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филиа.

На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполья и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.

На Ореховском направлении отбита одна атака противника вблизи Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

