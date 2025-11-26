До половины из 156 боев пришлось на Покровское и Константиновское направления: карта от Генштаба
За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений, что меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои зафиксированы на Покровском и Константиновском направлениях, где произошла почти половина всех столкновений.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 494 обстрела, из них 153 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6 925 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорье, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковлевка Запорожской области; Садовое Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, три из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.
На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.
На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николаевполья и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Затишок, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверово, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филиа.
На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполья и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.
На Ореховском направлении отбита одна атака противника вблизи Приморского.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
