До половины из 156 боев пришлось на Покровское и Константиновское направления: карта от Генштаба

156 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько меньше, чем днем ранее, самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления, на которые пришлась почти половина боев, сообщили в утренней сводке 26 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 494 обстрела, из них 153 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6 925 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорье, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковлевка Запорожской области; Садовое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николаевполья и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Затишок, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверово, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филиа.

На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполья и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.

На Ореховском направлении отбита одна атака противника вблизи Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

