Эксклюзив
07:00 • 1030 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:07 • 2352 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 18252 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 35339 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 28476 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27249 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23484 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15973 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15461 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35608 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
публикации
Эксклюзивы
Почти тысяча солдат и сотни БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

За сутки 25 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 743 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют 1168550 человек.

Почти тысяча солдат и сотни БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 25 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 743 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1168550 (+980) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11372 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23625 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 34688 (+44)
          • РСЗО ‒ 1549 (0)
            • средства ПВО ‒ 1252 (+2)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84960 (+743)
                    • крылатые ракеты ‒ 3995 (+14)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68242 (+124)
                            • специальная техника ‒ 4007 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian25.11.25, 15:33 • 2780 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина