Почти тысяча солдат и сотни БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 25 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 743 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1168550 (+980) человек ликвидировано

танков ‒ 11372 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23625 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34688 (+44)

РСЗО ‒ 1549 (0)

средства ПВО ‒ 1252 (+2)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84960 (+743)

крылатые ракеты ‒ 3995 (+14)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68242 (+124)

специальная техника ‒ 4007 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

Британия подтвердила готовность развернуть войска в Украине после прекращения войны с россией - The Guardian