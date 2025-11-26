Почти тысяча солдат и сотни БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 25 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 743 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют 1168550 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1168550 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 11372 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23625 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34688 (+44)
- РСЗО ‒ 1549 (0)
- средства ПВО ‒ 1252 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 84960 (+743)
- крылатые ракеты ‒ 3995 (+14)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68242 (+124)
- специальная техника ‒ 4007 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
