25 листопада, 16:32 • 16033 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 31696 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 25690 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 24760 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 21594 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 15186 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14876 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 33168 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 14104 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 12061 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Майже тисяча солдатів та сотні БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 6 перегляди

За добу 25 листопада російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 743 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять 1168550 осіб.

Майже тисяча солдатів та сотні БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 25 листопада російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 743 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1168550 (+980) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11372 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23625 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 34688 (+44)
          • РСЗВ ‒ 1549 (0)
            • засоби ППО ‒ 1252 (+2)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 84960 (+743)
                    • крилаті ракети ‒ 3995 (+14)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68242 (+124)
                            • спеціальна техніка ‒ 4007 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Британія підтвердила готовність розгорнути війська в Україні після припинення війни з росією - The Guardian25.11.25, 15:33 • 2712 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

