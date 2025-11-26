Майже тисяча солдатів та сотні БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 25 листопада російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 743 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1168550 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11372 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23625 (+1)
- артилерійських систем ‒ 34688 (+44)
- РСЗВ ‒ 1549 (0)
- засоби ППО ‒ 1252 (+2)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 84960 (+743)
- крилаті ракети ‒ 3995 (+14)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68242 (+124)
- спеціальна техніка ‒ 4007 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
