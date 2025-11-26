Майже тисяча солдатів та сотні БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу

За добу 25 листопада російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 743 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1168550 (+980) осіб ліквідовано

танків ‒ 11372 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23625 (+1)

артилерійських систем ‒ 34688 (+44)

РСЗВ ‒ 1549 (0)

засоби ППО ‒ 1252 (+2)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 84960 (+743)

крилаті ракети ‒ 3995 (+14)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68242 (+124)

спеціальна техніка ‒ 4007 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

